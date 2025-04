Hamas, tutti gli ostaggi in cambio detenuti e fine guerra

agenzia

TEL AVIV, 14 APR – Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che il gruppo fondamentalista è pronto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani in cambio di un “serio scambio di detenuti palestinesi” e se Israele porrà fine alla guerra a Gaza. “Siamo pronti a liberare tutti i prigionieri israeliani in cambio di un serio scambio di prigionieri, della fine della guerra, del ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e dell’ingresso di aiuti umanitari”, ha detto all’Afp Taher al-Nunu. Il funzionario di Hamas ha anche accusato: “Il problema non è il numero di ostaggi, ma piuttosto il fatto che l’occupazione sta rinnegando i propri impegni, bloccando l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco e continuando la guerra”.

