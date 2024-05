Haniyeh, spirito positivo in studio proposta cessate fuoco

agenzia

Capo Hamas, 'delegazione andrà in Egitto'

TEL AVIV, 02 MAG – Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha parlato di “spirito positivo del movimento nello studiare la proposta di cessate il fuoco”. In una telefonata al capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal, Haniyeh – secondo quanto diffuso dalla fazione su Telegram – ha detto che “la delegazione negoziale del movimento verrà in Egitto il prima possibile per completare le discussioni in corso con l’obiettivo di maturare un accordo che soddisfi le richieste del nostro popolo e fermi l’aggressione”.

