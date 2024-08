Harris avanti a Trump, +1%. Stati in bilico, testa a testa

agenzia

Il sondaggio Cbs-YouGov

NEW YORK, 04 AGO – Donald Trump e Kamala Harris sono testa a testa negli stati in bilico. E’ quanto emerge da un sondaggio di Cbs-YouGov, secondo il quale la vicepresidente è avanti a Trump a livello nazionale di un punto percentuale. Harris ha infatti il 50% delle preferenze e Trump il 49%. Negli stati in bilico l’ex presidente e Harris sono alla pari con il 50%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA