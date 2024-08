Harris ha abbastanza voti per assicurarsi la nomination

agenzia

La candidata, 'sono onorata'

NEW YORK, 02 AGO – Kamala Harris ha conquistato già abbastanza voti per assicurarsi la nomination democratica. Lo ha detto il presidente del Democratic National Committee, secondo quanto riferito dai media americani. I delegati hanno avviato le procedure di voto virtuale ieri e si chiuderanno lunedì. Harris si dice “onorata” di diventare la candidata democratica per la Casa Bianca.

