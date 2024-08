‘Harris in vantaggio su Trump in tre Stati in bilico’

agenzia

Nuovo sondaggio del Nyt, 'più intelligente del tycoon'

WASHINGTON, 10 AGO – Kamala Harris è in vantaggio su Donald Trump di quattro punti percentuali in tre stati cruciali – Wisconsin, Pennsylvania e Michigan, secondo l’ultimo sondaggio del New York Times/Siena College. La maggior parte degli intervistati ritiene la vice presidente “più intelligente” e “caratterialmente più adatta” a guidare gli Stati Uniti del tycoon.

