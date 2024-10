Harris, la mia presidenza non sarà continuazione di Biden

agenzia

'Rappresento una nuova generazione di leadership'

NEW YORK, 16 OTT – “La mia presidenza non sarà una continuazione di Joe Biden. Io rappresento una nuova generazione di leadership”. Lo ha detto Kamala Harris in un’intervista a Fox nella quale ha definito Donald Trump “instabile”. “Penso che gli americani siano preoccupati da Trump”, ha aggiunto citando i timori espressi da molti che hanno lavorato con l’ex presidente e che lo definiscono “non adatto” alla Casa Bianca e “pericoloso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA