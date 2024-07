Harris lancia nuovo merchandise, t-shirt con ‘Madame President’

agenzia

Spopola la maglietta con l'immagine di lei piccola coi codini

WASHINGTON, 23 LUG – “Harris for President”, “Madam President”: con Kamala Harris proiettata verso la nomination dem per la Casa Bianca, la sua campagna ha lanciato un nuovo merchandising con slogan e immagini adattate al nuovo ruolo. Tra le t-shirt spopola quella con l’immagine di lei da piccola con l’espressione severa e i codini. O con l’albero di cocco. Merito di una frase della mamma della vicepresidente dem, da lei ripresa nel maggio 2023 in un discorso alla Casa Bianca e ora trasfigurata anche in un meme che impazza sulla rete: “Non so cosa c’è di sbagliato in voi giovani. Pensate di essera caduti da un albero di cocco?”, usava dire la madre della Harris alla figlia, che poi a sua volta ne aveva spiegato il senso cambiando completamente tono, dal faceto al serio, e aggiungendo: “Esistiamo nello stesso contesto in cui viviamo e in quello che è venuto prima di noi”.

