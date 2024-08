Harris sfoggia completo marrone chiaro, ‘sfida ai repubblicani’

agenzia

Il coloro scelto più volte da Obama, 'non è presidenziale'

CHICAGO, 20 AGO – Kamala Harris sfoggia un completo pantalone di Chloe’ alla prima serata della convention democratica. E fa discutere per il colore marrone chiaro scelto. Una tonalità cara a Barack Obama che più volte lo ha indossato, attirandosi violente critiche da parte dei repubblicani, convinti che non sia un colore presidenziale. Anche se molti ritengono che in realtà il colore dell’abito di Harris fosse cammello, l’hashtag #tansuit spopola sui social, dove si specula che Harris volesse sfidare e provocare i repubblicani. Alcuni osservatori notano che la scelta di Harris potrebbe indicare semplicemente che la vicepresidente si sentiva libera dal fatto che non doveva tenere alcun discorso ufficiale e quindi, fuori sevizio, si è lanciata in una scelta più audace del solito. La First Lady Jill Biden ha scelto per la prima serata un abito Ralph Lauren, confermando di privilegiare gli stilisti americani.

