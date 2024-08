Harris, stop guerra in Afghanistan decisione coraggiosa e giusta

agenzia

Anche la candidata dem omaggia le vittime del ritiro da Kabul

WASHINGTON, 26 AGO – Anche Kamala Harris ha voluto rendere omaggio con una sua nota ai 13 soldati americani morti e a quelli feriti nel terzo anniversario del caotico ritiro dall’Afghanistan. “Oggi e ogni giorno – afferma – li piango e li onoro. Le mie preghiere vanno alle loro famiglie e ai loro cari. Il mio cuore si spezza per il loro dolore e la loro perdita. Questi 13 devoti patrioti rappresentano il meglio dell’America, mettendo la nostra amata nazione e i loro concittadini americani al di sopra di se stessi e schierandosi nel pericolo per proteggere i loro concittadini. Adempirò al nostro sacro obbligo di prendermi cura delle nostre truppe e delle loro famiglie e onorerò sempre il loro servizio e sacrificio”, promette. “Come ho detto, il presidente Biden ha preso la coraggiosa e giusta decisione di porre fine alla guerra più lunga d’America. Negli ultimi tre anni, la nostra amministrazione ha dimostrato che possiamo ancora eliminare i terroristi, compresi i leader di al-Qaeda e Isis, senza truppe schierate nelle zone di combattimento. Non esiterò mai a prendere qualsiasi azione necessaria per contrastare le minacce terroristiche e proteggere il popolo americano e la patria”. Harris invita quindi “in questo giorno solenne” ad “unirsi come una nazione per onorare coloro che hanno compiuto il sacrificio estremo tre anni fa a nome degli Stati Uniti e delle nostre amate libertà….In loro memoria, rinnoviamo il nostro impegno alla causa per cui hanno dato la vita: proteggere e difendere la più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti d’America”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA