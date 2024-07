Harris, ‘voglio unire il partito, vinceremo’

agenzia

Ringrazia Biden e rilancia attacchi a Trump per abusi e truffe

WASHINGTON, 23 LUG – “Non abbiamo paura di lavorare sodo… voglio unire il partito per vincere a novembre”: lo ha detto Kamala Harris in una scuola di Milwaukee, Wisconsin, nel suo primo comizio da candidata presidenziale dem dopo il ritiro dalla corsa di Joe Biden. Harris ha ribadito la sua “profonda gratitudine” a Joe Biden per il suo servizio alla nazione e ha rilanciato gli attacchi a Donald Trump, ricordando le sue condanne per abusi sessuali e per le truffe societarie. E si è detta “orgogliosa” di essersi assicurata la maggioranza dei delegati per la nomination.

