Harry a Londra per un evento di beneficenza coi bimbi malati

agenzia

Media, non previsto un incontro con re Carlo che è in Scozia

LONDRA, 30 SET – Il principe Harry è arrivato a Londra da solo questo pomeriggio per partecipare ai WellChild Awards, i premi di un ente di beneficenza per i bambini gravemente malati di cui il secondogenito di re Carlo è patron da 15 anni. Nelle immagini diffuse dai media del Regno Unito si vede il duca di Sussex che parla con alcuni dei piccoli e i loro genitori all’interno del Royal Lancaster Hotel dove si svolge la cerimonia. Harry, che ha compiuto 40 anni il 15 settembre e li ha festeggiati in California con la moglie Meghan e i figli, era tornato l’ultima volta in Gran Bretagna alla fine di agosto per prendere parte al funerale dello zio, lord Robert Fellowes, cognato della principessa Diana. In quell’occasione non si era nemmeno parlato col fratello, l’erede al trono William, per le persistenti tensioni familiari tra i due seguite allo strappo dalla famiglia reale del 2020 e al successivo trasferimento del duca di Sussex con la consorte negli Stati Uniti. Nel corso di quella che appare come una nuova visita lampo del principe ribelle in Inghilterra, secondo le indiscrezioni dei media, non è previsto un incontro col padre Carlo, che si trova in Scozia dove nei giorni scorsi ha parlato al Parlamento di Edimburgo per celebrarne i 25 anni di storia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA