Harry e Meghan aprono villa a Montecito ad amici evacuati a LA

NEW YORK, 10 GEN – Il principe Harry e la moglie Meghan Markle aprono la loro villa a Montecito ad amici e persone care costretti ad evacuare per gli incendi a Los Angeles. Lo rivela una fonte vicina alla coppia al Daily Beast. Subito prima i duchi di Sussex hanno pubblicato un messaggio sul loro sito web per esortare i proprietari di case non colpiti dalle fiamme a fornire rifugio alle persone che hanno perso le loro case nei devastanti incendi che hanno travolto la città californiana. “Se un amico, una persona cara o un animale domestico deve evacuare e sei in grado di offrire loro un rifugio sicuro nella tua casa, per favore fallo – sottolineano – E assicurati di contattare eventuali vicini disabili o anziani per vedere se hanno bisogno di aiuto per evacuare”. La fonte spiega che la coppia sta ora lavorando tramite la loro Archewell Foundation per trovare e attuare i modi più efficaci per supportare la comunità, tra cui lavorare con José Andrés e il suo ente di beneficenza World Central Kitchen.

