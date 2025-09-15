Harry parla dopo incontro col re, “Ho la coscienza a posto”

Reali inglesi

"Focus è riavvicinamento con papà. Non abiura su autobiografia"

Sì al riavvicinamento con suo padre, re Carlo III, dopo gli spiragli apertisi nell’incontro faccia a faccia della settimana scorsa a Londra; ma nessuna abiura rispetto a quanto scritto nell’autobiografia bestseller ‘Spare’, incluse le rivelazioni e le affermazioni più imbarazzanti o contrastate nei confronti del resto della famiglia reale britannica. E’ il messaggio che emerge da un’intervista rilasciata al Guardian dal principe ribelle Harry, secondogenito di Carlo e Diana, a margine della missione compiuta venerdì scorso in Ucraina, dopo la partenza dal Regno, e pubblicata oggi in prima dal prestigioso giornale d’opinione liberal. Intervista nella quale il duca di Sussex, trasferitosi negli Usa fin dal 2020 con la consorte Meghan, in seguito al traumatico strappo da casa Windsor, mantiene la riservatezza promessa sui contenuti del colloquio con re Carlo, confermando una volontà di pacificazione familiare. Ma tiene il punto sulla pubblicazione dell’autobiografia.