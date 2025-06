Hegseth, ‘alleati Nato vicini a intesa sul 5% alla difesa’

agenzia

'Molti Paesi già oltre il 2%, l'Europa deve fare di più'

BRUXELLES, 05 GIU – Gli alleati della Nato si stanno avvicinando a un consenso sull’impegno del 5% del Pil da destinare alla spesa per la difesa. Lo ha detto il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, nel corso di un punto stampa a margine della ministeriale Difesa dell’Alleanza. Molti Paesi “superano ampiamente il 2% e pensiamo che siamo molto vicini al consenso” sul target del 5%, ha spiegato, evidenziando che “è tempo per l’Europa di fare di più” sul fronte della spesa militare. “Ci sono alcuni Paesi che non sono ancora arrivati” all’obiettivo del 2%, “non farò nomi, ma li porteremo lì”, ha aggiunto.

