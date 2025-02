Hegseth, la presenza Usa in Europa non durerà per sempre

agenzia

Conferenza stampa a Varsavia dopo incontro con ministro Difesa

WASHINGTON, 14 FEB – Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che l’Europa deve investire nella sua difesa ora perché la presenza americana non durerà “per sempre”. “Adesso è il momento di investire perché non si può dare per scontato che la presenza americana durerà per sempre”, ha dichiarato Hegseth in una conferenza stampa a Varsavia dopo un incontro con il ministro della difesa polacco, riferisce il Financial Times. Washington riconosce l’importanza delle truppe statunitensi in Europa come deterrente e come parte dell’unità dell’alleanza, ma il futuro dipende dalle esigenze americane e dalla capacità dell’Europa di “farsi avanti”, ha aggiunto.

