‘Heil Hitler’ costa a rapper Kanye West il visto in Australia

agenzia

'Non abbiamo bisogno di quel nazismo', dice ministro Interni

(ANSA-AFP) – SYDNEY, 02 LUG – L’Australia ha revocato il visto al rapper statunitense Kanye West per la sua canzone che glorifica il leader nazista Adolf Hitler, ha dichiarato mercoledì il governo. “Se pubblicate una canzone e promuovete quel tipo di nazismo, non ne abbiamo bisogno in Australia”, ha dichiarato il Ministro degli Interni, Tony Burke. (ANSA-AFP).

