Heritage International Institute lancia task force sulla Siria

agenzia

Al via la campagna per proteggere il patrimonio culturale

GINEVRA, 20 DIC – L’Heritage International Institute (HII) ha lanciato oggi una “chiamata all’azione e una campagna di sensibilizzazione globale per garantire la protezione e la promozione del patrimonio siriano” dopo l’8 dicembre ed annunciato la creazione di una Task Force speciale per fornire risposta immediata, effettiva e coordinata a favore di un’eredità culturale millenaria e multietnica, testimone di civiltà provenienti da Oriente e Occidente, afferma un comunicato dell’istituto. All’indomani dei cambiamenti che hanno sconvolto la Siria lo scorso 8 dicembre, l’HII, con sede a Roma e numerosi rappresentanti anche Ginevra e Zurigo, è la prima organizzazione internazionale a far sentire la sua voce a favore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di una popolazione già sconvolta da anni di guerre, afferma il comunicato reso noto oggi. “Damasco, la capitale più antica del mondo ancora abitata, è uno dei simboli di un’eredità che non smetterà di esistere e che si deve celebrare oggi più che mai”, si legge nel comunicato. “Siamo pronti e fortemente uniti per garantire la protezione e la promozione del patrimonio culturale e naturale materiale e immateriale in Siria, anche recandoci nel Paese, appena le condizioni lo permetteranno”, afferma HII. La Task Force – precisa il comunicato – è composta dai massimi esperti internazionali in materia, anche del mondo accademico svizzero, che lavoreranno per la tutela e promozione di ogni forma di patrimonio culturale siriano, inclusi i siti archeologici ed architettonici, il paesaggio, la musica, la danza, il cinema, la cucina, il design, la moda, con un focus speciale sui diritti umani e la digitalizzazione. “Stiamo valutando le modalità migliori per instaurare contatti diretti e sensibilizzare tutte le parti in Siria. Siamo anche a lavoro per il coinvolgimento delle comunità e il mondo accademico siriano in Italia e in tutto il mondo per stimolare un dialogo costante e favorire un attivo impegno nella protezione del patrimonio culturale del Paese”, afferma HII. La Task Force è già impegnata per l’organizzazione di un evento internazionale che si terrà a Roma all’inizio del 2025 al fine di celebrare il patrimonio culturale siriano. Seguirà un evento di alto livello a Ginevra, in collaborazione con Geneva Accademy e Geneva Call, con le quali HII auspica di raggiungere risultati tangibili anche sul campo. Centro accademico, culturale ed artistico di eccellenza internazionale, che collabora con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero della Cultura, l’Heritage International Institute è già attivo in Egitto, Iraq e Libia. L’Istituto conta altresì di programmi in Nepal, Oman e Sudafrica, dove sta lavorando anche per rendere i musei completamente accessibili alle persone con disabilità. A partire da domani HII promuoverà il suo comunicato a tutti i livelli, in Italia e nel mondo, avviando una raccolta di firma a livello globale a favore dell’eredità culturale siriana.

