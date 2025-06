Herzog al G7,state dalla nostra parte contro arma nucleare

agenzia

'Assicuratevi che l'Iran non arrivi alla bomba atomica'

TEL AVIV, 15 GIU – “Mi rivolgo ai leader del G7 che si riuniranno domani in Canada: dovrebbero essere tutti con noi, perché se volete eliminare le testate nucleari, è meglio che lavoriate insieme, con noi, che vi assicuriate che l’Iran non raggiunga la sua capacità (in termini di risorse per l’atomica), che la nostra regione possa passare alla pace e al dialogo, alla coesistenza e al riavvicinamento”. Lo ha detto il presidente israeliano Herzog.

