Herzog in piazza con famiglie ostaggi, ‘li riporteremo a casa’

Presidente israeliano, 'chiedo ai soldati di andarli a prendere'

ROMA, 17 AGO – Il presidente israeliano Isaac Herzog si è recato nella ‘piazza degli ostaggi’ a Tel Aviv per incontrare le famiglie dei rapiti ancora nelle mani di Hamas. Lo riferiscono i media israeliani. “L’intero popolo vuole la loro liberazione, voglio dire agli ostaggi ancora nei tunnel che non li dimentichiamo e stiamo facendo tutto il possibile per riportarli a casa; chiedo ai soldati che stanno combattendo di riprenderli”, ha detto il presidente chiedendo alla comunità internazionale di “fare pressione su Hamas”.

