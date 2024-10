Hezbollah a israeliani, ‘allontanarsi da militari in città nord’

agenzia

'Esercito Israele usa le case e ha basi in aree residenziali'

BEIRUT, 11 OTT – Il gruppo militante libanese Hezbollah ha avvertito gli israeliani di stare lontani dai siti dell’esercito israeliano nelle aree residenziali nel nord del Paese, accusandolo di usare le case dei coloni. “L’esercito nemico israeliano usa le case dei coloni in alcuni insediamenti” nel nord di Israele e ha basi militari “all’interno dei quartieri degli insediamenti nelle principali città occupate come Haifa, Tiberiade, Acri”, ha affermato il gruppo in una dichiarazione in arabo ed ebraico. “Mettiamo in guardia i coloni dal trovarsi vicino a questi raduni militari per preservare le loro vite”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA