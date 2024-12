Houthi accusano Usa e Gb per i raid aerei su Sanaa

agenzia

La coalizione anglo-americana ha bombardato più volte lo Yemen

SANAA, 28 DIC – I ribelli Houthi accusano gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per i raid che hanno colpito in serata la capitale yemenita, Sanaa. La coalizione anglo-americana ha bombardato più volte lo Yemen dopo che, all’indomani del 7 ottobre, i ribelli sciiti filoiraniani hanno cominciato ad attaccare le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e lanciato missili contro Israele.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA