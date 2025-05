Hrw, blocco aiuti israeliano a Gaza strumento di sterminio

agenzia

'Blocco ha trasceso le tattiche militari'

BEIRUT, 15 MAG – Human Rights Watch ha dichiarato che il blocco totale imposto da Israele alla Striscia di Gaza, in vigore dal 2 marzo, è diventato “uno strumento di sterminio”. “Il blocco israeliano ha trasceso le tattiche militari per diventare uno strumento di sterminio”, ha dichiarato Federico Borello, direttore esecutivo ad interim di HRW, in una dichiarazione in cui ha anche criticato “i piani per comprimere i 2 milioni di abitanti di Gaza in un’area ancora più piccola, rendendo il resto del territorio inabitabile”.

