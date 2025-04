I 47 viaggi, le quattro encicliche e i 110 cardinali nominati: tutti i numero del Papa da record di Francesco

la morte del santo padre

A 88 anni è stato il secondo pontefice più anziano in carica

Numeri da record quelli che hanno accompagnato papa Francesco nei suoi 12 anni di pontificato, cominciati il 13 marzo 2013 e conclusisi oggi, alla sua morte, dopo 4.422 giorni.

IL SECONDO PAPA PIÙ ANZIANO DI SEMPRE – Jorge Mario Bergoglio è stato il pontefice numero 266 nella lunga lista dei papi, compreso San Pietro, e – con i suoi 88 anni – è stato il più anziano in carica dopo Leone XIII, morto a 93 anni, 4 mesi e 18 giorni.

I VIAGGI APOSTOLICI E PASTORALI – Sono 47 i viaggi apostolici, durante i quali ha visitato 66 Paesi di ogni continente, dal Nord America all’Oceania. Il primo viaggio all’estero risale al luglio del 2023, a pochi mesi dalla sua elezione, quando raggiunse il Brasile per presenziare alla Giornata mondiale della gioventù. L’ultimo, invece, è di dicembre 2024 quando ha visitato la Corsica, diventando il primo Papa nella storia a farlo. Ha visitato anche numerose organizzazioni internazionali, tre volte la Fao, due l’Onu (una a New York e una a Nairobi), una il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa e una il Programma alimentare mondiale. Ma l’impegno di Francesco non è mai mancato neanche in ‘casà, con 40 visite pastorali in 49 diverse città o frazioni.

ENCICLICHE – Sono quattro le encicliche firmate da papa Francesco. La prima è Lumen Fidei (29 giugno 2013), a quattro mani col suo predecessore Benededtto XVI, seguita da Laudato si (24 maggio 2015), Fratelli tutti (3 ottobre 2020) e Dilexit nos (24 ottobre 2024). Sette invece sono le esortazioni apostoliche, due le bolle pontificie e 8 le lettere apostoliche.

CARDINALI CREATI – In totale Bergoglio ha creato 149 cardinali, di cui 110 elettori.

GIUBILEO Sono due i Giubilei sotto il pontificato di Bergoglio. Il primo, quello della Misericordia, è stato indetto dal Papa a marzo 2015, con inizio il 29 novembre dello stesso anno. Il secondo, invece, è quello tradizionale che ha preso il via il 24 dicembre scorso e che si concluderà il 6 gennaio 2026.

SOCIAL – I nove account ufficiali su X raccolgono circa 52,1 milioni di follower, di cui 18,6 milioni di lingua spagnola. Su Instagram, invece, il profilo Franciscus ha 9,7 milioni di seguaci.

LIBRI – Sono oltre 50 le pubblicazioni a firma di Jorge Mario Bergoglio nelle vesti di Pontefice. Prima dell’elezione, invece, aveva pubblicato 17 volumi in spagnolo, comprese meditazioni e riflessioni spirituali. L’ultimo libro di papa Francesco si chiama Spera ed è un’autobiografia uscita il 14 gennaio scorso.