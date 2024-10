I capi del Mossad e della Cia a Doha per colloqui

agenzia

'Discuteranno le varie possibilità di riavviare i negoziati'

ROMA, 27 OTT – Il capo del Mossad David Barnea si reca a Doha per incontrare il direttore della Cia William Burns e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l’ufficio del primo ministro israeliano, i funzionari discuteranno “le varie possibilità di riavviare i negoziati per il rilascio degli ostaggi dalla prigionia di Hamas, in base ai recenti sviluppi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA