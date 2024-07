I deputati democratici esasperati da Biden, ‘rifiuta la realtà’

agenzia

L'intervista ad Abc non cambia gli umori: 'E' finito'

NEW YORK, 06 LUG – Frustrati ed esasperati da un Joe Biden che nega la realtà. L’intervista del presidente degli Stati Uniti ad Abc non rassicura i deputati democratici, anzi li ha innervositi ancora di più mostrando un presidente disconnesso dalla realtà, che minimizza la sua età e i timori del suo partito, e nega i sondaggi che lo vedono indietro rispetto a Donald Trump. “Negare il problema non è una soluzione o una strada per convincere gli elettori che ha la capacità e la visione per latri quattro anni”, afferma un deputato democratico con Politico. L’intervista “non ha fornito alcuna ispirazione, non ha cambiato nulla”, ha aggiunto un altro con Axios. “E’ finito”, ha rincarato la dose un terzo deputato.

