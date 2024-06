I gemelli Winklevoss donano due milioni a Trump, ‘è pro-Bitcoin’

agenzia

I 'nemici' di Zuckerberg: da Biden guerra al cripto

NEW YORK, 20 GIU – I gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, i ‘nemici’ di una vita di Mark Zuckerberg, hanno donato due milioni di dollari a Donald Trump e si sono impegnati a votarlo per il suo essere “pro-Bitcoin, pro-cripto, pro-business”. Il presidente americano Joe Biden è invece descritto come colui che ha “apertamente dichiarato guerra al cripto”. I gemelli, che quasi venti anni fa accusarono Zuckerberg di aver rubato loro l’idea di Facebook, sono i fondatori della piattaforma di scambio di criptovalute Gemini.

