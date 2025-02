I leader arabi domani a Riad per contrastare piano Trump su Gaza

agenzia

Vi parteciperà anche l'Autorità Nazionale Palestinese

RIAD, 20 FEB – I leader arabi si incontreranno domani, venerdì 21 febbraio, in Arabia Saudita per contrastare il piano del presidente Donald Trump per il controllo di Gaza da parte degli Stati Uniti e l’espulsione della popolazione palestinese dalla Striscia: lo hanno affermato fonti diplomatiche e governative all’Afp. La mossa di Trump ha unito gli Stati arabi contro quella ipotesi, ma permangono dei disaccordi su chi dovrebbe governare il territorio palestinese devastato dalla guerra e su come finanziarne la ricostruzione. Umer Karim, esperto di politica estera saudita, ha definito il summit “il più importante” degli ultimi decenni per il mondo arabo e la questione palestinese. Una fonte vicina al governo saudita ha detto all’Afp che i leader arabi avrebbero discusso “un piano di ricostruzione contrario al piano di Trump per Gaza”. Incontrando Trump a Washington l’11 febbraio, il re di Giordania Abdallah II ha affermato che l’Egitto avrebbe presentato un piano per una via da seguire. La fonte saudita ha affermato che nei colloqui si discuterà “una versione del piano egiziano” menzionato dal re. Inizialmente pianificato come un summit tra Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Giordania, l’incontro si è poi allargato includendo tutti e sei i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, l’Autorità Nazionale Palestinese e l’Iraq, che ha confermato la sua partecipazione ma deve ancora nominare i suoi rappresentanti. Due fonti diplomatiche hanno detto all’Afp che il summit si terrà a porte chiuse nella capitale saudita, Riad.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA