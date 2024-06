I manifestanti anti-governativi bloccano le strade in Israele

agenzia

Prevista stasera una nuova protesta sotto abitazione Netanyahu

ROMA, 17 GIU – Gli attivisti antigovernativi israeliani continuano le loro proteste per il secondo giorno, parte della loro dichiarata “settimana di disordini” per chiedere nuove elezioni. Questa mattina i manifestanti hanno bloccato diverse autostrade e incroci in Israele, riferisce The Times of Israel. Ciò include l’autostrada 1, la strada principale che collega Gerusalemme e Tel Aviv, come mostrano diversi post sui social media israeliani. Secondo il quotidiano, anche gli studenti delle scuole superiori nel centro di Israele hanno organizzato scioperi come parte delle proteste. Questa sera, gli attivisti si riuniranno alla Knesset per una manifestazione, dopo la quale marceranno verso la residenza del premier Benyamin Netanyahu.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA