Quelle sulle merci via nave non prima del 5 ottobre

WASHINGTON, 31 LUG – I nuovi dazi implementati oggi da Donald Trump con un ordine esecutivo, non entreranno in vigore prima del 7 agosto. Fino ad allora, i dazi rimarranno ai livelli attuali. Lo riferisce la Casa Bianca. Inoltre, le nuove tariffe doganali sulle merci spedite via nave non saranno modificate prima del 5 ottobre 2025.

