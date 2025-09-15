I paesi arabi e islamici pronti a rompere le relazioni con Israele: a Doha verso una svolta storica

medioriente

Dopo il raid in Qatar la tensione è alle stelle

I leader arabi e islamici riuniti oggi a Doha hanno deciso di valutare una revisione dei loro rapporti economici e diplomatici con Israele in risposta al recente raid aereo condotto dalle Forze di Difesa israeliane (IDF) sul territorio qatariota. La decisione emerge dalla bozza del comunicato finale della riunione di emergenza, riportata dall’emittente al-Arabiya.

Una forte condanna e azioni concrete

Nella dichiarazione congiunta, i partecipanti invitano «tutti gli stati ad adottare tutte le possibili misure legali ed efficaci per impedire a Israele di continuare le sue azioni contro il popolo palestinese». Tra queste misure si valuta esplicitamente la revisione delle relazioni diplomatiche ed economiche con Israele e l’avvio di procedimenti legali internazionali contro lo Stato ebraico.

Un summit cruciale per il Medio Oriente

Il vertice di Doha rappresenta un momento cruciale per il mondo arabo-islamico, che intende dare una risposta coordinata e ferma all’escalation militare israeliana e alle violazioni della sovranità di un paese membro del Consiglio di Cooperazione del Golfo. La riunione potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti geopolitici regionali, con possibili implicazioni per le alleanze future e le strategie diplomatiche in Medio Oriente.