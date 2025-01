I palestinesi tornano a piedi nel Nord di Gaza. Hamas consegna la lista degli ostaggi: vivi 25 su 33

MEDIO ORIENTE

Più di 200.000 sfollati sono tornati a piedi nel nord di Gaza nelle due ore successive all’apertura del valico. I posti di blocco per le auto sono stati aperti alle 09:00 ora locale, due ore dopo la riapertura degli attraversamenti pedonali, ma l’Afp segnala ritardi per i veicoli. Il governo di Gaza ha impiegato «più di 5.500» persone per “agevolare il ritorno degli sfollati» a Gaza City e nel nord. Secondo le stime del governo, la popolazione di Gaza City e del nord avrà bisogno di 135.000 tende e roulotte per tornarealle proprie case distrutte.

«Molti di noi si stanno muovendo per tornare al Nord – ha raccontato Mohammed Almajdalawi, 47 anni, sfollato durante la guerra a Sud di Gaza nel campo di Deir al-Balah – , ma chi è arrivato ci dice che manca l’acqua, l’elettricità, il cibo, le medicine. Ci raccontano che le strade non esistono più e quindi mancano i punti di riferimento. E’ difficile anche costruire una tenda provvisoria. Le case sono state distrutte e chi è andato per cercare i propri familiari sepolti dalle macerie non li ha trovati: i resti sono stati divorati dai cani. E’ come essere in trappola anche perché dal Nord, prima di una settimana, non si può tornare al Sud. Ma abbiamo bisogno di tornare».