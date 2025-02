I primi due ostaggi israeliani liberati a Khan Younis

agenzia

Sono Yarden Bibas e Ofer Calderon. Atteso rilascio Siegel a Gaza

TEL AVIV, 01 FEB – I primi due dei tre ostaggi israeliani di cui era previsto il rilascio sono stati consegnati alla Croce Rossa da un palco allestito da Hamas a Khan Younis: si tratta di Ofer Calderon, il primo a essere consegnato, e di Yarden Bibas, padre dei due bambini dei quali non si sa più nulla, anch’egli fatto salire sul palco. I miliziani palestinesi hanno dato loro il ‘foglio di liberazione’ scritto in ebraico. Circondati dai membri armatio e mascherati dell’organizzazione, sono stati accompagnati al al convoglio della Croce Rossa. I due sono poi entrati in territorio israeliano. La cerimonia del rilascio è stata organizzata, a differenza di quella precedente, semnza folla né grida. Il palco per la liberazione del terzo ostaggio, il cittadino israelo-americano Keith Siegel, è stato allestito da Hamas nel porto di Gaza, davanti al mare. Le immagini trasmesse in diretta da al Jazeera e rilanciata dalle tv israeliane fanno vedere una folla ordinata di miliziani armati e civili che aspettano. Tutt’intorno sventolano le bandiere verdi di Hamas e della Palestina. Il governo israeliano ha così commentato il rilascio di Bibas e Calderon: “Il governo di Israele abbraccia i due ostaggi che sono tornati. Le loro famiglie sono state informate che si sono uniti alle nostre forze. Il governo, insieme a tutte le autorità competenti, accompagnerà loro e le loro famiglie. Il governo di Israele è impegnato a riportare a casa tutti gli ostaggi e i dispersi. “Ti salverò dalla mano dei malvagi e ti libererò dalla mano dei violenti” (Geremia, Capitolo 15, Versetto 21), scrive in una nota ufficiale l’ufficio del primo ministro, Benyamin Netanyahu.

