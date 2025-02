I sostenitori di Navalny sfidano Mosca a un anno dalla sua morte

agenzia

Si temono ritorsioni per coloro che visiteranno la sua tomba

MOSCA, 16 FEB – Un anno dopo la morte dietro le sbarre del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, i suoi sostenitori si preparano a ricordarlo oggi con eventi commemorativi nonostante i rischi di ritorsioni per coloro che visiteranno la sua tomba a Mosca. Intanto, il movimento di opposizione russo – costretto all’esilio da una repressione senza precedenti – è afflitto da lotte intestine e gravemente indebolito dalla perdita del suo leader. Esiliati in vari Paesi, i suoi esponenti di spicco hanno cercato di rilanciare la lotta contro il lungo regno del presidente Vladimir Putin anche in Russia, dove le critiche alle autorità sono severamente punite. Navalny, il principale oppositore di Putin, è stato dichiarato “estremista” dalle autorità di Mosca, una sentenza che rimane in vigore nonostante la sua morte in una colonia penale artica il 16 febbraio 2024. In Russia, chiunque menzioni Navalny o la sua Fondazione anticorruzione senza dichiarare che entrambi sono stati dichiarati “estremisti” è soggetto a multe o fino a quattro anni di carcere. “I sostenitori di Alexei terranno eventi commemorativi in ;;tutto il mondo”, ha scritto su Telegram l’ex collaboratore di Navalny, Leonid Volkov,. “In alcuni luoghi ci saranno manifestazioni o marce, in altri verrà proiettato il documentario ‘Navalny’, in altri ci saranno cerimonie commemorative”, ha aggiunto. La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, condividerà i ricordi del marito durante un evento a Berlino, dove si sono stabiliti molti sostenitori dell’opposizione russa. “Ovunque voi siate, in Russia o all’estero, speriamo davvero che il 16 febbraio incontrerete persone che la pensano allo stesso modo”, ha scritto Volkov, fornendo gli orari di apertura del cimitero Borisovskoye di Mosca dove è sepolto Navalny. Ma i canali russi Telegram pro-Cremlino hanno messo in guardia i sostenitori dall’andare al cimitero. “Diamo un breve consiglio a coloro che intendono andarci ma non sono ancora sicuri: non andate!”, si legge in un post condiviso dal giornalista filo-Cremlino Dmitry Smirnov e da altri canali. Il messaggio avverte del “Grande Fratello e del suo occhio sempre vigile”, con la foto del cartello della telecamera di sicurezza ai cancelli del cimitero.

