I talebani vietano gli scacchi in Afghanistan, ‘gioco d’azzardo’

agenzia

Governo, fino a nuovo avviso

KABUL, 11 MAG – I talebani hanno aggiunto gli scacchi alla lista delle attività vietate nel Paese fino a nuovo avviso per timore che possano essere una fonte di gioco d’azzardo e quindi violano la moralità. Lo ha annunciato un funzionario del governo. Gli scacchi “sono considerati un mezzo per scommettere denaro”, il che è proibito dalla legge sulla diffusione della virtù e la prevenzione del vizio (Pvpv), approvata lo scorso anno, ha detto Atal Mashwani, portavoce della Direzione sportiva. Trattandosi di un argomento di “questioni religiose”, “gli scacchi saranno sospesi in Afghanistan finché queste considerazioni non saranno affrontate”, ha aggiunto senza specificare la sanzione per la violazione. Azizullah Gulzada, 46 anni, proprietario di un bar di Kabul dove i clienti si dedicavano volentieri a questo gioco, afferma che farà rispettare il divieto, ma non è convinto dalle argomentazioni religiose. “Molti Paesi musulmani hanno giocatori di livello internazionale che partecipano a partite internazionali”, ha detto all’Afp. “Molti giovani venivano qui ogni giorno, senza soldi su cui scommettere”, aggiunge, rammaricandosi del fatto che ora hanno meno scuse per radunarsi. Dopo aver ripreso il potere nel 2021, le autorità talebane hanno gradualmente imposto la loro visione ultra-rigorosa dell’Islam, vietando alcune attività e sport: il cricket è ancora ampiamente praticato, ma solo tra gli uomini mentre alle donne è proibito accedere a parchi, palestre, saloni di bellezza e università.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA