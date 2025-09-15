medioriente
I tank dell’Idf entrano a Gaza city: Israele dà il via all’invasione di terra, si teme per gli ostaggi
L'attacco fine, migliaia di palestinesi in fuga
I carri armati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono entrati a Gaza City, nel quadro di un’operazione militare intensificata contro la principale roccaforte della Striscia di Gaza settentrionale, secondo fonti palestinesi locali.
I media palestinesi segnalano che l’esercito israeliano sta bombardando la città con attacchi aerei, artiglieria e droni, proseguendo l’offensiva su molteplici fronti.
La situazione resta estremamente tesa mentre l’esercito israeliano avanza fra violenti scontri e incursioni continue.
Mentre circolano notizie sull’ingresso delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) a Gaza City, il Forum delle Famiglie degli Ostaggi lancia un appello disperato per la protezione dei propri cari, puntando il dito contro il Primo Ministro Benjamin Netanyahu.
“Nella 710ª notte a Gaza si rischia di perdere per sempre gli ostaggi che riescono a sopravvivere a stento, e potrebbe essere l’ultima occasione per localizzare e restituire degnamente chi è stato ucciso”, afferma il gruppo in un comunicato.
Secondo il Forum, molti dei 22 ostaggi ritenuti vivi da Israele sono detenuti proprio a Gaza City. Il gruppo accusa Netanyahu di "aver scelto consapevolmente di sacrificarli per ragioni politiche", sostenendo che il premier avrebbe ignorato gli avvertimenti del capo di stato maggiore delle IDF, contrario all'operazione in corso.