I tank dell’Idf entrano a Gaza city: Israele dà il via all’invasione di terra, si teme per gli ostaggi

L'attacco fine, migliaia di palestinesi in fuga

I carri armati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono entrati a Gaza City, nel quadro di un’operazione militare intensificata contro la principale roccaforte della Striscia di Gaza settentrionale, secondo fonti palestinesi locali.

I media palestinesi segnalano che l’esercito israeliano sta bombardando la città con attacchi aerei, artiglieria e droni, proseguendo l’offensiva su molteplici fronti.

La situazione resta estremamente tesa mentre l’esercito israeliano avanza fra violenti scontri e incursioni continue.

Mentre circolano notizie sull’ingresso delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) a Gaza City, il Forum delle Famiglie degli Ostaggi lancia un appello disperato per la protezione dei propri cari, puntando il dito contro il Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

“Nella 710ª notte a Gaza si rischia di perdere per sempre gli ostaggi che riescono a sopravvivere a stento, e potrebbe essere l’ultima occasione per localizzare e restituire degnamente chi è stato ucciso”, afferma il gruppo in un comunicato.