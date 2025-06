IA, Qualcomm inaugura nuovo centro ricerca e sviluppo in Vietnam

agenzia

HANOI, 10 GIU – Il produttore di chip statunitense Qualcomm ha inaugurato oggi ad Hanoi un nuovo centro di ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale, come si legge sul quotidiano Dantri. Il vice ministro della scienza e della tecnologia vietnamita, Le Xuan Dinh, lo ha definito un importante passo avanti nella cooperazione tecnologica tra Vietnam e Stati Uniti, che riflette la forte fiducia dell’azienda nelle capacità e nel potenziale della forza lavoro informatica del paese asiatico. “Crediamo che questo centro migliorerà la capacità di ricerca sull’intelligenza artificiale del Vietnam e diventerà un laboratorio di formazione per ingegneri, esperti e talenti internazionali, contribuendo allo sviluppo socioeconomico a lungo termine del paese”, ha affermato Dinh. L’investimento di Qualcomm si inserisce nel piano strategico del Vietnam di costruire un solido sistema pubblico-privato per accelerare la trasformazione digitale, migliorare le competenze della forza lavoro e promuovere l’innovazione.

