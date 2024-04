Idem 2024: Eccellenza Dentale Italiana a Singapore

agenzia

SINGAPORE, 20 APR – La 13ma edizione di Idem 2024, la principale fiera e conferenza dentale dell’Asia-Pacifico, ha aperto i battenti ieri a Singapore, offrendo uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni nel settore odontoiatrico, inclusi protesi, ortodonzia, endodonzia e odontoiatria pediatrica. L’evento, in corso fino al 21 aprile, ha registrato un aumento significativo degli espositori rispetto all’anno precedente, con il 41% in più, di cui il 38% sono espositori debuttanti. La conferenza conta su 44 relatori provenienti da 18 Paesi e offre 38 sessioni e quattro workshop, attirando oltre 8.000 partecipanti da 70 nazioni, tra cui l’Italia. La partecipazione italiana è stata inaugurata con un discorso di benvenuto dell’Ambasciatore italiano a Singapore e Brunei, Dante Brandi, seguito dai interventi del Commissario al Commercio Italiano, Giorgio Calveri, e della Direttrice di Unidi (Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane), Linda Sanin, che ha presentato i dati relativi all’export del settore dentale italiano e le eccellenze delle aziende italiane in mostra. In questa edizione, l’Italia è rappresentata da una collettiva di 23 aziende, organizzata grazie all’impegno di Agenzia Ice e Unidi, e arricchita dalla presenza di una Italian Lounge, realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo spazio esclusivo è progettato per favorire incontri B2B e facilitare partnership tra le aziende italiane e le controparti locali. L’industria dentale italiana, con una produzione valutata a 1,3 miliardi di euro nel 2022 e una crescita annuale del 6% tra il 2011 e il 2023, rappresenta un punto di riferimento nel panorama mondiale della salute. Le esportazioni italiane nel settore dentale, stimate a quasi 875 milioni di euro nel 2022, hanno registrato una crescita notevole nell’ultimo decennio. Idem 2024 è stata l’occasione per presentare prodotti innovativi come il Tri Auto Zx2+ di Morita per le procedure endodontiche e il Genius System di Mem per l’ortodonzia, oltre a coprire una vasta gamma di argomenti nella conferenza scientifica, tra cui l’odontoiatria digitale e la riabilitazione estetica.

