Idf, ‘640.000 palestinesi hanno lasciato Gaza City finora’
Nella città della Striscia risiedeva circa 1 milione di persone
ROMA, 23 SET – L’esercito israeliano stima che circa 640.000 palestinesi hanno finora lasciato Gaza City, dirigendosi verso il sud della Striscia. Lo riporta Times of Israel. Si ritiene che circa un milione di palestinesi risiedessero a Gaza City prima che l’Idf lanciasse la nuova massiccia offensiva contro Hamas nella città.
