Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Idf, ‘640.000 palestinesi hanno lasciato Gaza City finora’

Nella città della Striscia risiedeva circa 1 milione di persone

Di Redazione |

ROMA, 23 SET – L’esercito israeliano stima che circa 640.000 palestinesi hanno finora lasciato Gaza City, dirigendosi verso il sud della Striscia. Lo riporta Times of Israel. Si ritiene che circa un milione di palestinesi risiedessero a Gaza City prima che l’Idf lanciasse la nuova massiccia offensiva contro Hamas nella città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: