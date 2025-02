Idf annuncia l’uccisione di un leader di Hezbollah in Libano

agenzia

Prosegue intanto operazione in Cisgiordania

ROMA, 27 FEB – Le forze di difesa israeliane hanno annunciato ieri che l’aeronautica militare ha condotto un attacco basato sull’intelligence ed eliminato Mahran Ali Nasser Al-Din, definito “un importante terrorista dell’Unità 4400 di Hezbollah”, “responsabile del contrabbando di armi nel territorio libanese dall’Iran e dai suoi alleati, con l’obiettivo di massimizzare le scorte di armi”. “Dalla sua istituzione – afferma l’Idf – l’Unità 4400 ha stabilito numerose rotte di contrabbando lungo il confine tra Siria e Libano. Durante la guerra, l’Idf ha condotto attacchi estesi all’Unità 4400 di Hezbollah e ai suoi comandanti, tra cui il suo capo Muhammad Ja’far Qasir, e il suo successore designato, Ali Hassan Gharib. L’Idf ha anche riferito, in un’altra informativa, di avere condotto “attività di antiterrorismo” la scorsa settimana in Giudea e Samaria, arrestando 75 persone e confiscando armi. “Attività antiterrorismo” anche a Gerico, in Cisgiordania, dove sono stati arrestati “diversi individui ricercati e interrogati decine di sospettati di attività terroristiche”.

