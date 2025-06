agenzia

Lo riferiscono i media iraniani e il Nyt

TEL AVIV, 13 GIU – Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. Secondo le stesse fonti, esplosioni sono state udite in vari punti della capitale Teheran.

