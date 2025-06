Idf, attaccato di nuovo il sito nucleare di Isfahan

agenzia

'Lanciate 150 bombe da 50 caccia su obiettivi militari'

TEL AVIV, 21 GIU – L’Idf ha confermato di aver attaccato il sito nucleare di Isfahan per la seconda volta la notte scorsa nell’ambito di un’ondata di raid notturni a cui hanno preso parte 50 jet da combattimento, colpendo decine di obiettivi militari iraniani, utilizzando circa 150 bombe. “Il sito è in fase di conversione dell’uranio, la fase che si svolge dopo l’arricchimento dell’uranio nel processo di creazione del nucleo di un’arma nucleare”, ha affermato l’Idf. “Colpito anche un sito di produzione di centrifughe, che è stato attaccato all’interno del complesso, insieme ad altri obiettivi militari del regime iraniano nell’area di Isfahan”. L’esercito riferisce inoltre che “durante la notte, sono stati attaccati camion per il lancio di velivoli senza pilota e infrastrutture missilistiche, tra cui siti di lancio e stoccaggio di missili e quattro lanciatori pronti, che sono stati bloccati prima di un bombardamento e rappresentavano una minaccia diretta per lo Stato di Israele e i suoi cittadini. Inoltre, l’Aeronautica Militare ha attaccato siti radar delle forze militari del regime iraniano e batterie di difesa aerea”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA