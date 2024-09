Idf avvisa i civili libanesi, attaccheremo anche oggi

agenzia

'Evacuate subito da zone dove Hezbollah ha immagazzinato armi'

TEL AVIV, 24 SET – Nuovi avvisi di evacuazione sono stati inviati ai civili in Libano dall’esercito israeliano nei villaggi in cui Hezbollah ha immagazzinato munizioni nelle case, affermando che gli attacchi aerei contro il gruppo terroristico continueranno anche oggi. “Se vi trovate in prossimità o all’interno di edifici di Hezbollah o di quelli da esso utilizzati per immagazzinare armi, dovete allontanarvi da quelle strutture di almeno un chilometro o andare fuori dal villaggio, immediatamente”, ha scritto su X il portavoce in lingua araba dell’Idf. “Chiunque si trovi vicino ad elementi di Hezbollah si mette in pericolo”, aggiunge. L’esercito israeliano (Idf) ha reso noto che in un’operazione congiunta dell’intelligence militare e dell’Aeronautica pochi minuti fa ha attaccato strutture terroristiche di Hezbollah nella Valle della Bekaa e in molte zone del sud del Libano. Durante i raid sono stati colpiti edifici con centri di comando del gruppo sciita filoiraniano, siti dove erano immagazzinate armi, razzi e missili. “L’attacco ai magazzini ha provocato potenti esplosioni secondarie che indicano il vasto arsenale di ordigni che erano tenuti nelle strutture colpite”, ha detto l’Idf.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA