Idf, colpiti milizie e siti Hezbollah in tutto il Libano

agenzia

'Le parti interessate nel Paese impediscano attività ostili'

TEL AVIV, 02 DIC – L’esercito israeliano ha reso noto che l’aeronautica ha colpito poco fa terroristi, lanciatori e siti di Hezbollah in tutto il Libano. “I lanci di Hezbollah di questa sera costituiscono una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. Lo Stato di Israele esige che le parti interessate in Libano adempiano alle loro responsabilità e impediscano l’attività ostile di Hezbollah dall’interno del territorio libanese”, dichiara l’Idf. “Israele rimane obbligato al rispetto delle condizioni dell’accordo di cessate il fuoco in Libano”.

