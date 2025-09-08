Idf, colpito grattacielo del terrore a Gaza city

Conflitti

Si tratta del quarto grattacielo di Gaza City colpito dall’Idf in pochi giorni

L’Aeronautica militare israeliana ha colpito la torre al Ràiya nella città di Gaza, dove «Hamas ha installato apparecchiature di raccolta di informazioni, ordigni esplosivi e posti di osservazione». Lo riferisce l’Idf affermando che le apparecchiature e le bombe si trovano nell’area vicina all’edificio e da lì i terroristi hanno operato per tutta la durata della guerra contro le truppe. Si tratta del quarto grattacielo di Gaza City colpito dall’Idf in pochi giorni. I civili sono stati avvisati prima del raid.

