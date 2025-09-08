Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Conflitti

Idf, colpito grattacielo del terrore a Gaza city

Si tratta del quarto grattacielo di Gaza City colpito dall’Idf in pochi giorni

Di Redazione |

L’Aeronautica militare israeliana ha colpito la torre al Ràiya nella città di Gaza, dove «Hamas ha installato apparecchiature di raccolta di informazioni, ordigni esplosivi e posti di osservazione». Lo riferisce l’Idf affermando che le apparecchiature e le bombe si trovano nell’area vicina all’edificio e da lì i terroristi hanno operato per tutta la durata della guerra contro le truppe. Si tratta del quarto grattacielo di Gaza City colpito dall’Idf in pochi giorni. I civili sono stati avvisati prima del raid.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community