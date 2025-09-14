agenzia
Idf, colpito un grattacielo a Gaza City
'Hamas ci aveva installato apparecchiature sorveglianza'
ROMA, 14 SET – Le Idf affermano di aver colpito un grattacielo nella città di Gaza, utilizzato da Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l’esercito, Hamas avrebbe installato nell’edificio apparecchiature di sorveglianza per monitorare i movimenti delle truppe nella zona, in modo da anticipare gli attacchi. Poco prima era stato diffuso un avviso di evacuazione.
