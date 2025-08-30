Idf conferma, premier Houthi ucciso in nostro attacco

agenzia

'Insieme ad altri ufficiali'

ROMA, 30 AGO – L’esercito israeliano ha confermato che il primo ministro del governo guidato dagli Houthi in Yemen è stato ucciso in un loro attacco avvenuto a Sana’a giovedì scorso. Lo riferisce il Times of Israel. Un’agenzia di stampa gestita dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, aveva annunciato oggi la morte del premier dei ribelli, Ahmad Ghaleb al-Rahwi. L’Idf afferma che anche diversi ufficiali Houthi sono stati uccisi negli attacchi, insieme ad altri membri di alto livello della leadership politica del gruppo. “L’attacco è stato reso possibile cogliendo un’opportunità di intelligence e completando un rapido ciclo operativo”, aggiunge l’Idf.

