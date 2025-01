Idf conferma, ucciso un capo di Hamas in Cisgiordania

agenzia

Nota congiunta con Shin Bet: 'Coinvolto in diversi attacchi'

(v. ‘Hamas, due nostri combattenti uccisi …’ delle 15.04) (ANSA) – ROMA, 27 GEN – L’Idf conferma di aver effettuato un attacco con droni nella città di Tulkarem, in Cisgiordania, uccidendo il capo locale di Hamas mentre estendeva le sue operazioni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta Idf e Shin Bet – sottolineano i media israeliani – affermano di aver colpito Ihab Abu Atwi, ucciso nell’attacco insieme ad un altro esponente palestinese. Secondo l’Idf, Abu Atwi è stato coinvolto in numerosi attacchi contro gli israeliani, tra cui un attentato contro un’auto nel luglio 2024 in cui sono rimaste ferite tre persone. Nella dichiarazione si afferma che ingenti forze sono entrate in città, ampliando l’operazione iniziata la settimana scorsa a Jenin mentre l’Idf ha pubblicato un video dell’attacco con i droni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA