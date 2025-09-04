Idf, ‘controlliamo il 40% di Gaza City’

agenzia

Lo ha dichiarato il generale di brigata Eli Dufferin

ROMA, 04 SET – Il portavoce dell’Idf, il generale di brigata Efi Dufferin, ha dichiarato che le forze israeliane controllano il 40% del territorio di Gaza City. “Questa settimana abbiamo iniziato a mobilitare le forze di riserva che costituiscono un moltiplicatore di forze. Nell’ambito dell’operazione, le forze delle Idf stanno combattendo e manovrando all’interno di Gaza City, nel quartiere di Zeitoun e alla periferia del quartiere di Sheikh Radwan”, ha osservato citato da Ynet.

