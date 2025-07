Idf dirama avviso evacuazione 3 porti Yemen in vista attacco

agenzia

Si tratta di Ras Isa, Hodeidah e Salif controllatoi da Houthi

ROMA, 06 LUG – L’Idf ha emesso un avviso di evacuazione “urgente” per tre porti controllati dagli Houthi in Yemen, affermando che saranno presto presi di mira da attacchi aerei israeliani. Il portavoce in lingua araba dell’Idf, il colonnello Avichay Adraee, chiede a chiunque si trovi nei porti di Ras Isa, Hodeidah e Salif, sulla costa occidentale, di evacuare. Avverte inoltre chiunque si trovi all’interno della centrale elettrica di Ras Al-Katheeb a Hodeidah di evacuare l’area.

