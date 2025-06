Idf, esplode ordigno a Gaza, 3 soldati uccisi e 2 feriti

agenzia

Maggior perdita per forze israeliane da ripresa guerra a marzo

ROMA, 03 GIU – Tre soldati israeliani sono stati uccisi e due sono rimasti feriti nell’esplosione di un ordigno piazzato sul ciglio della strada nella zona di Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale: lo annuncia l’Idf come riporta il Times of Israel. I nomi dei soldati uccisi sono stati: il sergente maggiore Lior Steinberg, 20 anni, medico da combattimento, di Petah Tikva; il sergente maggiore Ofek Barhana, 20 anni, medico da combattimento, di Yavne; e il sergente maggiore Omer Van Gelder, 22 anni, comandante di squadra, di Maale Adumim. E’ la maggior perdita per l’Idf da quando sono ripresi i combattimenti a Gaza a marzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA